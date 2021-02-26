Узаконить участки в Пушкинском округе смогут более 50 садоводов

Собственники участков в СНТ «Нагорное-3» в Пушкинском городском округе смогут узаконить свои участки. Это стало возможным после того, как землю передали в муниципальную собственность округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

Благодаря тому, что земли СНТ теперь находятся в собственности муниципалитете, жители и гости округа смогут оформить права на свои участки и дома. У администрации городского округа появится возможность поддержать товарищество в решении хозяйственно-бытовых вопросов.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в составе СНТ «Нагорное — 3» более 50 членов, 30 из них — жители Москвы. Всего в садоводческом товариществе 96 земельных участков. С 2006 года они числятся в аренде у СНТ. После оформления территории в муниципальную собственность, садоводы смогут оформить землю под построенными домами.