«Увлечениям возраст не помеха!»: в Шатуре прошел фестиваль «Активное долголетие»

На фестиваль «Активное долголетие» в Шатуре пришли больше сотни пенсионеров. Каждый смог найти себе занятие по душе. Кто-то выбирал активности, связанные со спортом, а кто-то — творил.

На фестивале «Активное долголетие» бабушкам и дедушкам рассказали и показали, как они могут разнообразить свой досуг. Специалисты провели мастер-классы в парке культуры и отдыха. Выбор кружков и секций большой — от спорта до творчества. Сейчас в клубе в Шатуре занимаются более 400 человек. Но новичкам здесь всегда рады.

Одна из участников фестиваля, 69-летняя пенсионерка Ольга Буданова, сегодня танцевала. В графике у бабушки совершенно нет свободного времени. Ведь она заядлый огородник и любительница «тихой охоты». Женщина успевает ходить на танцы, заниматься скандинавской ходьбой, а в перерывах — рисует и вяжет. За таким ворохом дел, признается пенсионерка, о болезнях времени думать нет. А потому в свои 69 лет женщина полна сил и энтузиазма.

«Сегодня на площадках много всяких активностей, будем их рекламировать, будем призывать к тому, чтобы все больше жителей приходили к нам и занимались этим совершенно бесплатно, на добровольной основе, в то время, когда им удобно», — рассказал начальник местного управления социальной защиты населения Олег Колесников.