Детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина будет проходить в Красногорске с 8 по 13 августа. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов открыл соревнования и рассказал, что хоккей стремительно набирает популярность в Подмосковье.

«Большой привет вам от нашего губернатора Андрея Воробьева и, конечно, от Саши Овечкина! В субботу он выйдет на лед вместе с вами. Еще будет много звезд хоккея, вы приятно удивитесь. Среди вас, я уверен, тоже есть будущие звезды. Наш турнир, пожалуй, самый представительный в Российской Федерации. Здесь — все ведущие команды. Я вам всем желаю удачи. С праздником!» — обратился к хоккеистам Дмитрий Абаренов, и соревнования официально начались.

Участие в турнире на Кубок Овечкина примут 12 ведущих команд из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Башкортостан, Омской, Ярославской и Челябинской областей, а также из Белоруссии. Конечно же, свою команду представит и Подмосковье, где хоккей год от года становится все популярнее.

«Родители с удовольствием отдают детей в хоккейные секции, на данный момент более 30 тысяч мальчишек занимаются у нас этим видом спорта, и цифра будет только расти. Мы продолжаем строительство в регионе ледовых арен. У хоккея не просто большое, а очень большое будущее в регионе», — подчеркнул Абаренов.

Идея проведения соревнований принадлежит губернатору Андрею Воробьеву. Поддержал проект знаменитый Александр Овечкин. Он лично примет участие в матче «Легенд хоккея», который состоится в рамках соревнований 13 августа. Вместе с ним на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов — все те, кто являются кумирами подрастающего поколения.

«Борьба за кубок будет серьезная. Я вас уверяю, что за эту неделю мы увидим на льду много будущих звезд, будущих Саш Овечкиных», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья. По его словам, очень просто понять, за что люди по всему миру обожают хоккей. Для этого всего лишь нужно надеть коньки, взять в руки клюшку и выйти на лед.