Увести грузовики: как строительство ЦКАД разгрузит МКАД

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) активно достраивается. В ближайшее время она станет больше еще на 100 километров. Почему дорога действительно важна для автомобилистов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

В ноябре этого года открыли движение по третьему, самому длинному участку ЦКАД — между трассами М11 «Нева» и М7 «Волга». В этом месяце откроют еще одну часть дороги.

«В этом году мы практически сдаем всю ЦКАД. Пока сдано 106 километров, в конце года должны сдать еще добрую сотню. Это тоже новый виток развития нашей территории», — сказал Воробьев.

Открытие нового участка дороги поможет разгрузить уже существующие, например, Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим, как загружена МКАД. И стратегическая задача — этим кольцом вывести грязный крупногабаритный транспорт. Те самые траки, которые продыху не дают. Если они уйдут на ЦКАД, а они уйдут, то это станет уже заметным результатом, определенной победой и в транзитном транспорте. Потому что из Питера, всех портов все идет через МКАД — и это не очень хороший вариант. И ЦКАД в этой части снимает эту проблему», — добавил Воробьев.

До конца года в Подмосковье откроют еще одну важную дорогу — путепровод через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки. Она свяжет Старые и Новые Химки и избавит водителей от лишних пробок.