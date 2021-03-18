Увеличить штрафы за незаконный сброс мусора предложили в Мособлдуме

Московская областная дума выступила с законодательной инициативой увеличить размер штрафов за незаконный сброс мусора в неположенных местах. Документ подмосковные депутаты разработали вместе со своими коллегами из Москвы.

Председатель парламента Московской области Игорь Брынцалов отметил, что регион уже не первый год решает вопросы с мусором. Все полигоны, куда свозили отходы, закрыли и начали рекультивировать. Вместо них запустили и продолжают открывать комплексы по переработке отходов.

«Актуальной остается проблема незаконного сброса мусора в лесах, парках, садоводческих товариществах», — отметил Игорь Брынцалов. Разработанная законодательная инициатива позволит решить этот вопрос.

По статистике, в Московской области с января 2019 года по август 2020 года за незаконный сброс мусора выписали штрафы на общую сумму 12,3 миллиона рублей. При этом ущерб природе, который нанесли нарушители за этот же период оценили в 287,2 миллиона рублей. Эти числа несопоставимы.

Тяжелой ситуация остается и в Москве, где за этот же срок только в Троицком и Новомосковском округах назначили штрафы на 725 тысяч рублей при нанесенном ущербе в 345 миллионов рублей. Именно столько денег пришлось потратить на ликвидацию несанкционированных свалок.

Сегодня за незаконный выброс мусора штраф составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей или от двух до трех тысяч, если нарушителя поймали во второй раз. При этом никакого наказания тем, кто сбрасывает отходы с машин нет вовсе.

Игорь Брынцалов отметил, что ущерб, который наносится окружающей среде в результате действий нарушителя никак не покрывает расходы на восстановление экологии. Поэтому ответственность нужно ужесточить, чтобы выбрасывать мусор в неположенных местах стало невыгодно.

Законодательная инициатива Мособлдумы предложила увеличить суммы штрафов за ущерб окружающей среде до двух-трех тысяч рублей для граждан и до трех-пяти тысяч рублей за повторное нарушение.

Отдельно прописать в Кодексе административных правонарушений наказание за сброс отходов из машин.

Для граждан штрафы в этом случае составят 10−15 тысяч рублей (20−30 тысяч рублей при повторном нарушении); для предпринимателей: от 20 до 30 тысяч рублей (40−60 тысяч рублей и конфискация машины, если нарушителя поймают снова). Для юридических лиц: от 30 до 50 тысяч рублей (при повторном нарушении от 60 до 100 тысяч рублей и конфискация автомобиля).

При использовании грузовиков или прицепов штрафы будут еще выше, так как вред, который они наносят экологии еще больше.

Суммы штрафов предлагают установить от 40 до 50 тысяч рублей для граждан с последующим увеличением до 60−70 тысяч рублей. Для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей (от 80 до 100 тысяч с конфискацией грузового автомобиля или прицепа при повторном нарушении); для юридических лиц от 100 до 120 тысяч рублей (при повторном нарушении от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией транспорта).

Также предлагается наказывать за выброс мусора из машины, когда нарушители попали на камеру. Обнаружить организаторов свалок в этом случае можно по номерам. Штрафы там составят от 10 тысяч до 150 тысяч рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов рассказала, что законодательную инициативу в ближайшее время рассмотрят депутаты Москвы. После этого оба парламента подготовят пакет документов и направят их в правительство России и Госдуму.