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    04 апреля 2022, 11:59

    Увеличилось число пострадавших при падении автобуса в Волоколамске

    Число пострадавших при аварии с автобусом в Волоколамске увеличилось до 14

    Дарья Сидорова

    Количество пострадавших в аварии с автобусом в Волоколамске увеличилось до 14. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

    Увеличилось число пострадавших при падении автобуса в Волоколамске

    Ранее «360» сообщил, что один человек скончался в больнице — таким образом, число погибших увеличилось до трех. По уточненной информации, погибших двое — третьего человека удалось реанимировать.

    На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации.

    Автобус с пассажирами упал с моста на повороте на деревню Матренино. Автобус пробил отбойник и вылетел с эстакады на прилегающую дорогу.

    Прокуратура организовала проверку. Ситуация находится на контроле вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.