04 апреля 2022, 11:59
Увеличилось число пострадавших при падении автобуса в Волоколамске
Число пострадавших при аварии с автобусом в Волоколамске увеличилось до 14
Количество пострадавших в аварии с автобусом в Волоколамске увеличилось до 14. Об этом сообщил Минздрав Московской области.
Ранее «360» сообщил, что один человек скончался в больнице — таким образом, число погибших увеличилось до трех. По уточненной информации, погибших двое — третьего человека удалось реанимировать.
На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации.
Автобус с пассажирами упал с моста на повороте на деревню Матренино. Автобус пробил отбойник и вылетел с эстакады на прилегающую дорогу.
Прокуратура организовала проверку. Ситуация находится на контроле вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.