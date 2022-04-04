Увеличилось число пострадавших при падении автобуса в Волоколамске

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Волоколамске увеличилось до 14. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Ранее «360» сообщил, что один человек скончался в больнице — таким образом, число погибших увеличилось до трех. По уточненной информации, погибших двое — третьего человека удалось реанимировать.

На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации.

Автобус с пассажирами упал с моста на повороте на деревню Матренино. Автобус пробил отбойник и вылетел с эстакады на прилегающую дорогу.

Прокуратура организовала проверку. Ситуация находится на контроле вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.