Увеличенную пенсию получили более 1,5 миллионов жителей Подмосковья

Свыше 1,5 миллиона пенсионеров Подмосковья уже получили проиндексированные пенсии. Выплаты увеличили с 1 июня на 10%. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Увеличились не только сами пенсионные выплаты, но и надбавки к ним. Ирина Каклюгина добавила, что индексация происходит автоматически, писать заявления не нужно.

«С 1 июня по решению Президента пенсии проиндексированы на 10%, у нас в регионе пенсию в увеличенном размере уже получили свыше 1,5 млн неработающих пенсионеров. Отмечу, что индексация коснулась как страховых, так и социальных пенсий», — рассказала вице-губернатор.

Минсоцразвития отметило, что с учетом индексации прожиточного минимума, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров теперь составит 13 951 рубль.