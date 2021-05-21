Жители Подмосковья смогут уведомить налоговую о смене адреса через МФЦ

У жителей Московской области появилась возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Услугу окажут в день самого обращения. Это касается и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, новая функция поможет избежать налоговых правонарушений, поскольку человек укажет актуальный адрес для направления корреспонденции.

Раньше услугой можно было воспользоваться только при посещении налоговой службы Максим Рымар.

Теперь оформить заявку на изменение адреса можно в любом из 126 центров «Мои Документы», причем независимо от места прописки.

«А если в налоговой инспекции нет информация о фактическом проживании налогоплательщика и налогоплательщик не может вовремя получать налоговые документы по месту прописки, то адресата могут привлечь к ответственности», — подчеркнули в областном Мингосуправления.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо прийти в МФЦ с паспортом и взять талон «Прием заявления о предоставлении налоговому органу адреса…».