Подмосковье 19 января 2024, 13:03 Маршруты патрулирования лесов на 2024 год утвердили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Маршруты для патрулирования лесничеств на 2024 год утвердили в Подмосковье. Они необходимы для охраны, оперативного обнаружения пожаров и выявления правонарушений.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на 2024 год утвердили 2,8 тысячи маршрутов общей протяженностью 132,8 километра.

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«После проведения оптимизации построения маршрутов, при которой учитывались „горимость“ лесных участков, наличие навалов мусора, рекреационная нагрузка и другие факторы, маршрутов стало на 109 меньше, чем годом ранее», — сказал он.

На патрулирования выходят пешие группы сотрудников лесной охраны и группы на автомобилях. Как отметил Владислав Мурашов, маршруты максимально приближены к населенным пунктам, СНТ и дачным товариществам, а также к местам отдыха и местам, где проводят работы по охране и воспроизводству лесов.

Больше всего маршрутов утвердили в Клинском, Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах.

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