Подмосковье 10 апреля 2023, 16:02 Братская могила в Клину и храм Рождества Христова в Раменском получили территориальные границы

Читать 360tv в

Главное управление культурного наследия Московской области (ГУКН МО) утвердило территориальные границы для двух объектов исторического достояния региона. Ведомство согласовало зоны Братской могилы советских воинов в поселке Зубово Клинского городского округа и храма Рождества Христова, который расположен в селе Вишняково Раменского городского округа.

История могилы советских воинов в Зубове берет свое начало в декабре 1941 года, во времена Великой Отечественной войны. Тогда населенный пункт оказался в эпицентре боевых действий, 30-я армия Западного фронта под командованием генерала-майора Хетагурова поборола силы противника, захватив территорию вокруг Зубова. После ожесточенных боев в селе появилась могила погибших воинов.

Реклама

В 1955 году на месте захоронения солдат были выполнены работы по благоустройству могилы — был возведен памятник в виде солдата-часового, несущего службу на постаменте, сделана ограда, поставлены мемориальные доски. Спустя 15 лет на могиле установили плитку с известными именами и количеством погибших. Из 159 усопших бойцов и командиров удалось узнать имена только 29 солдат Советской армии, которые отдали свою жизнь в боях за Зубово.

Храм Рождества Христова в Вишнякове был возведен в 1775 году из кирпича. Строительство спонсировали владельцы села на тот момент, братья Евлашевы — Алексей Петрович и Захар Петрович. Церковь построена в стиле позднего барокко, за время существования внешний и внутренний облик храма неоднократно менялся. В конце XVIII века здание обрело трехъярусную колокольню в формах классицизма, ранее увенчанную шпилем.

В трапезной комнате располагался придел Казанской иконы Божией Матери. Росписей внутри церкви не было, но существовал резной иконостас и лепная отделка стен и сводов. Храм был закрыт в 1941 году, спустя 70 лет верующие запустили проект по реставрации заброшенной церкви. От прежнего убранства остались фрагменты иконостаса, лепнины и метлахских орнаментированных полов конца XIX — начала ХХ веков.

Утвержденные границы территорий позволят обеспечить сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде на прилегающих к ним землях.