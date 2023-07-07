Подмосковье 07 июля 2023, 10:08 Новая услуга в 4 раза ускорила утверждение проекта планировки территорий в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Застройщики из Подмосковья смогут подать заявление на утверждение проекта планировки территории онлайн, а договор комплексного развития будет формироваться автоматически. Благодаря упрощению услуги процедура будет занимать 20 дней вместо 80.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, застройщики готовят и согласовывают проект планировки территории перед началом строительных работ. Документ устанавливает параметры объектов и их расположение. Сделать это можно на портале «Госуслуги».

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«Благодаря комплексному решению две услуги будут предоставляться в рамках рассмотрения одного заявления. Весь процесс утверждения проекта планировки территории для начала строительства будет происходить в четыре раза быстрее: за 20 дней вместо 80. Также сокращен список обязательных документов: с семи до трех», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого они должны быть собственниками или арендаторами земельных участков, где планируются работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, еонтроль за ними особенно необходим летом, когда дети больше времени проводят на улице.

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