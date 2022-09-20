Реновация обеспечит новым жильем 696 человек из ветхих домов Балашихи | 360°

Реновация обеспечит новым жильем 696 человек из ветхих домов Балашихи
Реновация охватит 16 многоквартирных домов в Балашихе. Они 1912–1963 годов. Жильцы переедут в новостройки, возведенные уже по современным стандартам. В подъездах больше не останется мусоропроводов, во дворах — машин, а все квартиры сдадут с отделкой комфорт-класса.
Это коснется 696 человек, проживающих на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней Линии, 8-й Линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.
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В новостройках учтут новейшие стандарты, утвержденные в Подмосковье. Например, машины больше не будут занимать весь двор. Для них сделают парковки.
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Новые дома будут с уже благоустроенными территориями. Предусмотрят безбарьерный вход в подъезды для инвалидов и жильцов с колясками.
Внутри подъездов не останется мусоропроводов — вместо них на улицах установят специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов.