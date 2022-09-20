Реновация обеспечит новым жильем 696 человек из ветхих домов Балашихи | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 17:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Реновация обеспечит новым жильем 696 человек из ветхих домов Балашихи

Читать 360tv в

Реновация охватит 16 многоквартирных домов в Балашихе. Они 1912–1963 годов. Жильцы переедут в новостройки, возведенные уже по современным стандартам. В подъездах больше не останется мусоропроводов, во дворах — машин, а все квартиры сдадут с отделкой комфорт-класса.

Это коснется 696 человек, проживающих на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней Линии, 8-й Линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.

Реклама

В новостройках учтут новейшие стандарты, утвержденные в Подмосковье. Например, машины больше не будут занимать весь двор. Для них сделают парковки.

Реклама

Новые дома будут с уже благоустроенными территориями. Предусмотрят безбарьерный вход в подъезды для инвалидов и жильцов с колясками.

Внутри подъездов не останется мусоропроводов — вместо них на улицах установят специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов.

Квартиры будут с отделкой комфорт-класса, металлическими дверьми, готовой сантехникой в санузлах и на кухнях.

Рядом с новостройками появятся поликлиники, школы, детские сады, остановки транспорта, спортивные центры и парковки.

Какие территории изменятся в Балашихе

По программе реновации комплексное развитие территорий выполнят в микрорайонах 15Б, Кучино и Авиаторов.

Там появятся новостройки для переселенцев, а также детские сады на 300 мест, школа для 600 учеников, поликлиника, парковки для 2205 машин.

Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Запуск реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья — сейчас это более 17 тысяч жилых домов Инна Федотова.

По ее словам, сегодня в этих домах проживают около миллиона человек. В основном речь идет о бараках и малоэтажных постройках.

«Цель программы не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия, качественно обновить городские территории», — отметила Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что реновацию в Подмосковье начнут с четырех округов.

0 0 0 0 0 0