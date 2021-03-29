Утром — врач функциональной диагностики в Раменской ЦРБ, вечером и по выходным — кондитер-любитель. Лариса Егорова более 17 лет работает в Раменской ЦРБ, а в последние годы открыла в себе кулинарный талант.

На маленькой кухне рождаются многоярусные торты, капкейки с разными начинками и пряники. Коллеги уже давно оценили кулинарные способности Ларисы Николаевны, теперь она мечтает о встрече с самым популярным создателем десертов в стране — Ренатом Агзамовым.

Стройные ряды капкейков румянятся в духовке, кулинарный шприц уже наполнен кремом — к операции по украшению все готово. На кухне у доктора Егоровой — идеальный порядок и медицинская чистота.

«Надо готовить с хорошим настроением, душой, всю душу вкладывать, чтобы было вкусно», — делится врач функциональной диагностики Раменской городской поликлиники № 1 Лариса Егорова.

Ее медовики и кексы с творожным кремом обожают все коллеги. За готовкой Лариса вспоминает — с чего все начиналось.

«Дома всегда на праздники мы пекли орешки, помните? Со сгущенкой вареной, мама из Германии привезла форму, она до сих пор у нас есть — это коронное блюдо было», — говорит Лариса Егорова.

О рецептах из детства Лариса вспомнила во время декрета — стала больше готовить и повышать мастерство. Теперь на ее кухне рождаются многоярусные торты, пряники с глазурью, замысловатые фигурки из мастики. Сладости отправляются на дни рождения друзей и родственников.

Лариса Николаевна признается, что мечтает о собственном кафе. Есть еще одна цель — познакомиться с главным кондитером страны Ренатом Агзамовым. Причем попасть не на шоу, а на мастер-класс — тем более у нее никак не получается сделать тот самый, идеальный меренговый рулет.