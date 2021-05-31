«Утренний фильтр» состояния школьников предложили ввести в Подмосковье

В школах Московской области предложили ввести «утренний фильтр». Школьников и детсадовцев будут каждое утро осматривать на симптомы ОРВИ и гриппа.

Предложение внесли ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма и комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, сообщило РИА «Новости».

«Вопрос организации работы школ с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с риском распространения коронавируса, является сегодня одним из самых актуальных. В связи с этим в учебных учреждениях необходимо проводить так называемый „утренний фильтр“ — в самом начале дня школьников и детсадовцев осматривает медицинский персонал на предмет наличия симптомов ОРВИ или гриппа», — предложили в Мособлдуме.

Новый функционал медицинских работников проработают Министерство здравоохранения региона совместно с Министерством образования.

В администрации Подмосковья отметили, что в планах проводить два раза в год инструктаж и занятия с персоналом образовательных организаций по оказанию первой помощи детям, а в педагогические университеты и колледжи предложено вернуть кафедру медицинской помощи.

«В настоящее время в Подмосковье проводится мониторинг качества питания в школах, данный вопрос также стоит на особом контроле у Мособлдумы и профильных ведомств. Участники заседания предложили, чтобы медики тоже могли участвовать в этой работе. В должностной инструкции медработника будет закреплен контроль за организацией питания», — рассказали в пресс-службе Мособлдумы.