Маски и утренние «фильтры» сохранят в школах и детских садах Подмосковья в 2021 году

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она рассказала, что все школы, детские сады, кружки и секции продолжат работать в очном режиме. Его сохранение остается приоритетной задачей.

Самое важное сейчас не терять бдительность и следовать всем правилам безопасности Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что учителя носят маски при индивидуальной работе с учениками, а остальные сотрудники — постоянно.

«При этом работники пищеблоков должны быть и в перчатках», — добавила Ирина Каклюгина.

В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что меры безопасности продлили до января 2022 года.