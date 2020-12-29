29 декабря 2020, 18:27
Маски и утренние «фильтры» сохранят в школах и детских садах Подмосковья в 2021 году
После новогодних праздников в школах и детских садах Подмосковья сохранят действующие меры безопасности. При входе каждому измерят температуру, а медицинские маски и обработка помещений останутся обязательными.
Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она рассказала, что все школы, детские сады, кружки и секции продолжат работать в очном режиме. Его сохранение остается приоритетной задачей.
Самое важное сейчас не терять бдительность и следовать всем правилам безопасности
Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что учителя носят маски при индивидуальной работе с учениками, а остальные сотрудники — постоянно.
«При этом работники пищеблоков должны быть и в перчатках», — добавила Ирина Каклюгина.
В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что меры безопасности продлили до января 2022 года.