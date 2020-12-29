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    29 декабря 2020, 18:27

    Маски и утренние «фильтры» сохранят в школах и детских садах Подмосковья в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    После новогодних праздников в школах и детских садах Подмосковья сохранят действующие меры безопасности. При входе каждому измерят температуру, а медицинские маски и обработка помещений останутся обязательными.
    Маски и утренние «фильтры» сохранят в школах и детских садах Подмосковья в 2021 году

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она рассказала, что все школы, детские сады, кружки и секции продолжат работать в очном режиме. Его сохранение остается приоритетной задачей.

    Самое важное сейчас не терять бдительность и следовать всем правилам безопасности

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что учителя носят маски при индивидуальной работе с учениками, а остальные сотрудники — постоянно.

    «При этом работники пищеблоков должны быть и в перчатках», — добавила Ирина Каклюгина.

    В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что меры безопасности продлили до января 2022 года.