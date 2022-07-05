«Утонченная фигура и одухотворенный взгляд». Скульптор из Реутова преобразил «жуткую Аленку»

Вся страна обсуждает обновленный и похорошевший памятник Аленке в Нововоронеже. Его предыдущая версия крайне возмутила не только местных жителей, но и россиян из других регионов. Теперь же Аленка стала действительно похожей на героиню русской народной сказки. Открыл памятник известный скульптор из Реутова, который давно дарит свои изваяния не только этому наукограду, но и многим городам нашей Родины.

«1 июля в Центральном парке Нововоронежа состоялось торжественное открытие нового памятника Аленке. Ранее в этом же парке был установлен арт-объект, прославившийся на всю страну как „жуткая Аленка“. На этот раз девушка получилась более женственной: изображена в полный рост, утонченная фигура, одухотворенный взгляд и приятная внешность. Новая бронзовая фигура — работа скульптура из Реутова Виталия Казанского», — сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Виталий Казанский смог создать десятки скульптур, которыми любуются жители по всей России. На его счету более тридцати скульптур и композиций, среди которых памятники академику Владимиру Челомею в Реутове, Ивану Бунину в Тульской области, Серафиму Саровскому в поселке Вешки Мытищинского района, единственный в стране памятник Игорю Талькову в «маленьком городе» Щекино и другие.

«На открытие памятника, которое торжественно совершилось 1 июля этого года, собралось большое количество гостей, руководители города. Для меня крайне важно, как будет выглядеть памятник в окружающей среде. Надеюсь, что новый арт-объект понравится и жителям, и гостям города», — поделился уроженец Реутова Виталий Казанский.