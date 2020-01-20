Утилизируйте елки правильно. Новогодние деревья станут детскими площадками, удобрениями и грунтом

Как правильно утилизировать елку после праздников? Куда ее выбросить, а главное, что с ней потом произойдет, расскажет канал «360».

Источник фото: телеканал «360»

Оксана Осецкая из Электростали купила живую елку, чтобы порадовать детей. Настало время прощаться с новогодней красавицей. И теперь перед Оксаной встал вопрос о том, как правильно утилизировать дерево.

Возле дома женщины оборудовали специальный временный пункт приема для ненужных елей. Кстати, таких по региону сделали около ста. Выглядит просто: ограда, баннер, засохшие деревья. Сюда можно принести свою елку.

«Решила вот проконтролировать процесс утилизации наших елок. Действительно ли это так работает или недействительно! Хочу, чтобы все знали и видели, как проходит этот процесс», — отметила Оксана Осецкая, жительница Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Утилизация елок проходит на комплексе по переработке отходов. На предприятии есть специальный измельчитель. Он может переработать в пыль все что угодно. Но сейчас его чаще всего «кормят» новогодними елками.

«У нас есть дробилка, которая измельчает до нужной фракции деревянные отходы», — объяснил Вадим Федосеев, заместитель руководителя предприятия «Цессор».

Измельчитель работает как кухонная мясорубка. Только быстрее и с большим объемом сырья.

Источник фото: телеканал «360»

Щепа, которая выходит из измельчителя, будет снова отправлена в производство. Из нее сделают удобрения или почвенные грунты. Также переработанное дерево пойдет на изготовление элементов для игровых площадок, которые отправятся в детские дома.

«Данная машина позволяет в час использовать порядка 100 кубометров древесины, поэтому процесс получается быстрым и качественным», — отметил Вадим Федосеев.

Акция по утилизации елок продлится вплоть до 15 февраля. Адреса пунктов приема новогодних деревьев вы можете уточнить на официальном сайте Министерства ЖКХ Московской области. По данным ведомства, в прошлом году в рамках акции «Подари вторую жизнь елке» удалось собрать более 7,5 тысячи деревьев.