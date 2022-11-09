Утилизацию мусора во дворе новостройки в Видном пресекли по сигналу жителей | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:07 Утилизацию мусора во дворе новостройки в Видном пресекли по сигналу жителей

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Главгосстройнадзор предотвратил утилизацию строительного мусора во дворе новостройки в Видном. Застройщик закапывал отходы и биотуалеты на участке у ЖК «Зеленые аллеи».

На территории, предназначенной для возведения школы, организовали стройгородок. Жители сообщили о намерении подрядчика закопать мусор на территории. Инспекторы выдали предостережение и объяснили последствия такого нарушения, рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

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«Застройщиком ООО „МИЦ-Стройкапитал“ строительный мусор выкопан и утилизирован. Мы благодарны бдительным жителям за своевременный сигнал», — рассказал он.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.