Подмосковье 09 ноября 2022, 20:53 Утилизацию мусора на территории строящегося ЖК пресекли в Видном Unsplash

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Жители Видного сообщили в Главгосстройнадзор о нарушении утилизации мусора. В одном из районов города застройщик попытался закопать строительный мусор и биотуалеты на территории строящегося ЖК.

В городе Видном Ленинского городского округа на территории, которая отведена под строительство школы ЖК «Зеленые аллеи», находился стройгородок. После завершения строительства домов и демонтаже стройгородка подрядчик предпринял попытку закопать строительные отходы и биотуалеты на участке.

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«В результате действий инспекторов Главгосстройнадзора подрядчику ООО „201 УНР“ выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Застройщиком ООО „МИЦ-Стройкапитал“ строительный мусор выкопан и утилизирован. Мы благодарны бдительным жителям за своевременный сигнал», — отметил министр.

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