Подмосковье 09 января 2024, 23:01 Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали Поночевный: утечку на теплотрассе в мкр Космонавтов в Дмитрове ликвидировали Freepik

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Утечку теплоносителя на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском городском округе ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Илья Поночевный.

«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», — заявил глава округа.

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Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.

Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.

Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.