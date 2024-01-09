09 января 2024, 23:01
Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали
Поночевный: утечку на теплотрассе в мкр Космонавтов в Дмитрове ликвидировали
Утечку теплоносителя на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском городском округе ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Илья Поночевный.
«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», — заявил глава округа.
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Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.
Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.
Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.
Отопление
Дмитров
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