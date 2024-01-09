Эксклюзив 09 января 2024, 19:19 Утечку на теплосети устранили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове Администрация Дмитрова: в микрорайоне Космонавтов устранили утечку на теплосети Телеканал «360»

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Специалисты устранили одну утечку на теплосети в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.

Еще одну утечку выявили между домами № 19 и № 21.

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«На данный момент еще идет обследование теплотрассы в микрорайоне Космонавтов», — добавили власти.

Телеканал «360»

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ранее сообщил, что утечка на теплосети котельной образовалась утром 9 января. Специалисты оперативно узнали о проблеме. Из-за утечки жители микрорайона Космонавтов остались без горячей воды и отопления.

Теплоснабжение восстановили в школе, детском саду и 22 многоквартирных домах. Поночевный принес жителям извинения за доставленные неудобства. Он заявил, что взял ситуацию на личный контроль и пообещал докладывать о ходе работ.