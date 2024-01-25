Подмосковье 25 января 2024, 23:15 Утечку на котельной ГЭМЗ в Солнечногорске нашли и отсекли — Михальков Михальков: утечку на котельной ГЭМЗ в Солнечногорске нашли и отсекли

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Утечку на котельной ГЭМЗ в Солнечногорске обнаружили и отсекли. Об этом заявил глава городского округа Константин Михальков в своем Telegram-канале.

«Две ветки трассы уже заполнены, сейчас завершается заполнение последней ветки — на дома по Ленинградской, Красной, Колхозной. В ближайшие несколько часов температура горячей воды и отопления в квартирах придет в норму», — заявил он.

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По его словам, утечка была на территории промзоны. Ее нашли и отсекли.

В ночь на 25 января работу котельной ГЭМЗ приостановили из-за утечки. Михальков, посетивший объект, рассказал что большая утечка была вверх по трассе.

Во вторник, 23 января, глава округа проверил температурный режим в жилых домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске. Особенно его интересовала подача отопления и горячей воды в местах, где были проблемы на объектах теплоснабжения в начале января.