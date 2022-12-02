Подмосковье 02 декабря 2022, 12:45 Утечка на теплотрассе произошла в округе Щелково

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Более 40 многоквартирных домов, детский сад, поликлиника и школа остались без отопления и горячей воды в Щелкове. Причиной послужила авария на теплотрассе.

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Около девяти утра на участке трубы от котельной Звездного городка до железнодорожной дороги произошла авария. Бригады местного водоканала оперативно прибыли на место происшествия, чтобы устранить утечку. По предварительным данным, отопление вернется в дома к 18:00.