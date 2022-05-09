Усыновленные дети-сироты из Донбасса отпраздновали День Победы в городском округе Серпухов

Серпухов стал одним из городов в Московской области, куда в апреле приехали дети-сироты из Донбасса. Четверо ребят теперь воспитываются в семье Виктора и Валентины, они живут в семейном городке в селе Райсеменовское. Ко Дню Победы ребята нарисовали тематические картины и выучили песни военных лет.

Семья живет в городке, который состоит из 17 коттеджей. Со своими новыми мамой и папой Миша, Коля, Дарина и Гриша познакомились и пообщались заранее по видеосвязи. Приехав, ребята довольно быстро освоились в большом новом доме.

«Страшно не было. Нам здесь сразу понравилось: лес вокруг красивый, школа красивая. Учителя хорошие», — поделился старший мальчик, 11-летний Михаил.

К 9 Мая ребята подготовили песни и выучили стихи. Семья ждала гостей, все вместе приготовили пироги и блины.

«Мечтаю танкистом стать, вот уже к празднику танк нарисовал и наших солдат-победителей. Парад Победы ни разу не видел», — поделился 8-летний Коля.

Будущая первоклассница Дарина призналась — хочет быть супер-героем, чтобы спасать и защищать людей от злодеев. А Миша планирует служить в береговой охране. Поделиться своим мнением пока не смог только трехлетний Гриша. Все ребята сказали, что не собираются отсюда уезжать. Это неудивительно — в замещающей семье царят добро, искренность, любовь и уют.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.