Подмосковье 14 сентября 2023, 16:25 Устройство съезда № 1 началось на Афанасовском шоссе в Мытищах Минтранс Подмосковья

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На Афанасовском шоссе в Мытищах приступили к устройству съезда № 1 на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно на объекте продолжают работы по переустройству инженерных коммуникаций

«Сейчас строители проводят земляные работы — снимают почву и растительный слой для последующего устройства насыпи земляного полотна», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Ремонтируемый участок находится в составе Мытищинской хорды. В результате реконструкции будет обеспечена связь между Дмитровским и Ярославским шоссе. Отмечается, что участок Афанасовского шоссе останется бесплатным для пользования. Завершить работы по реконструкции планируется в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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