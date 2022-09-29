Устройство путепровода завершили в рамках строительства Северного обхода Лобни | 360°

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Устройство путепровода завершили в рамках строительства Северного обхода Лобни

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В Лобне продолжается строительство Северного обхода, здесь завершили устройство путепровода. Первый участок новой автодороги откроют в декабре 2022 года.

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Дорогу строят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Все работы идут по графику. Устанавливаем опоры освещения, барьерные ограждения и дорожные знаки. Первый участок будет открыт до конца года», — сказал руководитель генподрядной организации Сергей Мелехин.

Протяженность Северного обхода Лобни составит порядка восьми километров. Дорога свяжет Лобню с Дмитровским и Рогачевским шоссе, это поможет избавить город от пробок на железнодорожном переезде и перераспределить транспортные потоки. После запуска новой магистрали время на въезд и выезд из Лобни будет составлять около 20-30 минут.

Лобня

Строительство

Дороги

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