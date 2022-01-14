Устройство для симулирования дальних космических перелетов запатентовали в Дубне

Исследования о подготовке к долгим космическим полетам будут проводить в Дубне с помощью нового устройства. Его запатентовали подмосковные ученые.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, симулирование радиационного поля требуется для исследования процесса подготовки к перелетам.

В Московской области работает уже около 20 предприятий космической промышленности, которые очень активно участвуют в изучении космического пространства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, поддерживать и развивать инфраструктуру в отрасли науки — это одна из основных задач правительства Московской области.

Новое устройство будет моделировать радиационное поле — оно формируется в космическом корабле во время полетов в глубоком космосе. Оно создается частицами галактического излучения, влияние которого пока не изучено.

Каждый год в развитие наукоградов Подмосковья вкладывают более 300 миллионов рублей, отметила Екатерина Зиновьева. Она добавила, что это позволяет снабдить ученых необходимой научной базой для исследований.

Ранее стало известно, что ученые из 26 стран запустят в Дубне уникальный коллайдер.