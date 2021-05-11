Устройство для контроля за состоянием проводки создали в Подмосковье

Частой причиной пожаров в квартирах становится замыкание проводки. Во Фрязине разработали устройство, которое будет контролировать состояние систем и при угрозе замыкания отключать электричество.

Источник фото: телеканал «360»

По данным МЧС 77% всех возгораний происходят из-за проблем с проводкой. Но в Подмосковье теперь делают приборы, которые могут предотвратить сотни трагедий.

В одном из цехов предприятии холдинга «Росэлектроника» в течение восьми лет создавали и тестировали устройство защиты от дугового пробоя. Как говорят разработчики, миникомпьютер анализирует скачки напряжения электричества и вовремя отключит его, если возникнет угроза замыкания.

«Стандартная автоматика, которая стоит у нас дома в каждом щите, — это автоматы устройств защитного отключения. Эту проблему в большинстве случаев они решить не могут. Мы разработали новый пласт защитных устройств, внешне он очень похож на стандартный УЗО», — пояснил Федор Немцов, советник генерального директора холдинга «Росэлектроника».

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на внешнее сходство, действует разработка иначе. Устройство защиты оберегает человека от поражения током, его обычно ставят во влажных и сырых помещениях, а прибор из Подмосковья анализирует работу всей сети в вашем доме или квартире.

«Устройство анализирует сигналы в сети и когда понимает, что идут помехи, схожие с сигналом искрения, начинает анализировать эти помехи, если понимает, что искрение может привести к пожару, отключат от сети», — уточнил Федор Немцов.

Разработчики говорят, что в Америке и Европе существуют аналоги, но они не такие мощные. Во Фрязине уже запущено серийное производство прибора. В год здесь планируют создавать 300 тысяч устройств.

Источник фото: телеканал «360»

Прибор уже протестировали в МЧС и дали добро на использование. Установить его можно на любой щиток — доверить это лучше профессионалу. По словам разработчика, контроллер будут продавать за пять-шесть тысяч рублей.