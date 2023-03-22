Подмосковье 22 марта 2023, 12:25 Устранение подтоплений началось в 6 округах Подмосковья

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Из-за таяния снега некоторые участки дорог Подмосковья подтопило. Последствия непогоды устранят в шести округах региона, сообщили в Минтрансе.

Над устранением подтоплений трудятся около 20 дорожных рабочих и 10 единиц техники, рассказал глава министерства Алексей Гержик.

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«Мы контролируем места возможных подтоплений, и в случае их возникновения сразу приступаем к их устранению. Сегодня было выявлено семь таких подтоплений в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове, часть из них уже устранили, остальные ликвидируют в ближайшее время», — сказал он.

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Подтопления уже ликвидировали на Михневском шоссе в Люберцах, а также на дороге ММК — Одинцово — санаторий «Подмосковье». Работы продолжают в деревне Мотяково в Люберцах, в микрорайоне Пироговский в Мытищах, на Вокзальной улице в поселке Черкизово в Пушкино, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на 1-м Советском переулке в Щелкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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