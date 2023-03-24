Подмосковье 24 марта 2023, 13:59 Устранение подтоплений началось в 6 округах Подмосковья ГБУ МО "Мосавтодор"

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Дорожные службы Подмосковья приступили к устранению подтоплений в шести округах. В региональном Минтрансе отметили, что работы завершат уже сегодня.

Подтопления на некоторых участках дорог появились на фоне потепления, таяния снегов и осадков. Сегодня в Московской области сильнее всего затопило территории в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Ленинском округе на Каширском шоссе и в Измайлово, в Красногорске на улице Новой Московской, в Одинцове вблизи поселка имени Герцена, в Лосино-Петровском на улице Нагорной и в Мытищах вблизи поселка Поведники.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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