24 марта 2023, 13:59
Устранение подтоплений началось в 6 округах Подмосковья
Дорожные службы Подмосковья приступили к устранению подтоплений в шести округах. В региональном Минтрансе отметили, что работы завершат уже сегодня.
Подтопления на некоторых участках дорог появились на фоне потепления, таяния снегов и осадков. Сегодня в Московской области сильнее всего затопило территории в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Ленинском округе на Каширском шоссе и в Измайлово, в Красногорске на улице Новой Московской, в Одинцове вблизи поселка имени Герцена, в Лосино-Петровском на улице Нагорной и в Мытищах вблизи поселка Поведники.
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Дороги
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