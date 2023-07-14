Подмосковье 14 июля 2023, 09:53 Устранение недочетов в придорожных зонах четырех шоссе началось в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила содержание четырех федеральных трасс. Сотрудники «Мосавтодора» оперативно приступили к устранению выявленных недочетов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с «Мосавтодором» провела еженедельное выездное совещание по вопросу содержания дорог и придорожных территорий. На этот раз в сфере внимания оказались федеральные трассы — Афанасовское, Дмитровское, Осташковское и Пироговское шоссе.

«Вместе с коллегами мы осмотрели нашу опорную магистральную сеть. От Афанасовского шоссе доехали до микрорайона Пироговского, посмотрели ситуацию на Совхозной улице и в целом по поселку. Можем отметить, что качество содержания дорог и придорожных территорий значительно улучшилось. Коллеги нас услышали, усилили контроль за необходимыми повседневными работами», — рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Мытищ Арсений Сурояков.

Юлия Купецкая отметила, что на сегодняшний день содержание дорог находится в нормативном состоянии. Были небольшие замечания — разбитые стекла на остановках общественного транспорта, поврежденный бордюрный камень, не везде убран мусор, но в целом подобные рейды приносят пользу. Обслуживающая организация «Мосавтодор» сразу приступила к устранению выявленных недочетов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».