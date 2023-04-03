Подмосковье 03 апреля 2023, 13:54 Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 140 учащихся Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Подмосковье прошел день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам досрочного периода. Всего в экзамене приняли участие 140 человек. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина сообщила, что все прошло штатно, без нарушений.

Она также отметила, что для сдачи ЕГЭ было задействовано шесть пунктов проведения: в Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске, Химках и Электростали.

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«Больше всего экзаменуемых сдавали английский язык, дальше по популярности идет немецкий, французский, испанский и китайский. Благодаря высокому уровню организации экзамен прошел с соблюдением всех правил безопасности», — сообщила Каклюгина.

Результаты экзамена будут известны не позднее 19 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с учениками из новой школы. Он рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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