Устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье заменят на цифровые до 2024 года

Почти 300 единиц аналогового устаревшего медицинского оборудования заменят на цифровое в Московской области. Программа по обновлению рассчитана на три года, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

На сегодняшний день, по ее данным, в Московской области примерно из тысячи единиц тяжелого оборудования около 279 являются аналоговыми.

«Это рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. У аналоговой аппаратуры ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году мы планируем заменить 73 таких аппарата», — уточнила она.

По словам Стригунковой, программа рассчитана на 2022–2024 годы.

Накануне заместитель главврача Серебряно-Прудской ЦРБ Михаил Мартынов рассказал о получении больницей за последние два года нового оборудования стоимостью почти 100 миллионов рублей. У врачей появились, в частности, передвижной рентген-аппарат с С-дугой и лапароскопический комплекс. Он позволяет проводить операции через небольшой прокол.