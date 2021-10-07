Установление тарифов на теплоснабжение в Подмосковье перевели в цифровой формат

Устанавливать тарифы на теплоснабжение в Московской области станет легче. Теперь четыре государственные услуги решили объединить в одну, и заказать ее можно будет онлайн на сайте Госуслуг.

Речь идет о том, чтобы установить и узнать тарифы для подмосковных теплоснабжающих организаций. Достаточно будет просто подать заявку на государственном портале, и подмосковное Минэнерго само утвердит все нормативы, передаст их в Комитет АИС ТАРИФ и завершит все необходимые процедуры. Заявителю останется только посмотреть результаты в личном кабинете на Госуслугах.

Название новой процедуры — «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения». Срок определения тарифов из-за обновления уменьшится в два раза — со 120 рабочих дней до 60. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что таким образом было выполнено поручение губернатора региона Андрея Воробьева. В Подмосковье удалось разработать качественный цифровой сервис.

«Уже сейчас установление тарифов полностью переведено в „цифру“, а за счет внедрения комплексной услуги процесс будет значительно упрощен. Получение распоряжения об утверждении тарифа будет простым и понятным делом», — отметил министр.