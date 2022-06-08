Установку окон начали в детском саду ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

Строительство детского сада в жилом комплексе «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа продолжается. Строители приступили к установке оконных блоков. Об этом сообщили Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся работы по установке оконных блоков, лесов для монтажа фасада, кладке внутренних перегородок и устройству инженерных коммуникаций. Все работы в графике», — уточнили в ведомстве.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году. В трехэтажном здании детского сада разместят групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, кабинет врача и другие помещения. Общая площадь здания составит более 5,4 тысяч квадратных метров.

Спортивные и игровые площадки появятся на прилегающей территории. Кроме того, здесь проведут комплексное благоустройство и озеленение.