Установку для получения сверхчистого водорода отправят из Черноголовки на Кольскую АЭС

Первый электролизный генератор сверхчистого водорода черноголовского производства отправят на Кольскую АЭС. Новая установка более безопасна и проста в обслуживании.

«Чем хорошо это контейнерное исполнение, тем, что заказчик сразу получает готовое решение, не занимаясь длительным проектированием и стройкой. То есть мы просто привозим такую установку, ставим ее на плоский фундамент. И достаточно подвести электричество и воду. И установка может производить сверхчистый водород», — рассказал генеральный директор компании «Поликом» городского округа Черноголовка Евгений Волков.

Это оборудование ученые Черноголовки разрабатывали в течение пяти лет и теперь планируют перейти к серийному производству установок для получения сверхчистого водорода. Такой водород можно использовать в различных отраслях: для охлаждения электрогенераторов на электростанциях, в полупроводниковой, в пищевой промышленности, в металлургии и в области водородной энергетики.