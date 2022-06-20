Установку 28 новых детских площадок завершили во дворах Подмосковья

В Министерстве благоустройства области сообщили о завершении установки 28 детских игровых комплексов. Работы проводились по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новые площадки расположились в Богородском, Домодедовском, Зарайском, Каширском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Щелковском и Шатурском городских округах.

Как отметил глава министерства Михаил Хайкин, площадки старались сделать интересными и современными.

«За последние несколько лет площадки стали неотъемлемой частью городского среды, и внимание их установке и модернизации уделяется не меньше, чем другим объектам в Московской области. Поэтому мы каждый год делаем более 200 подобных комплексов. На сегодняшний день готовы 28 площадок, которые радуют юных жителей не только размерами, но и многообразием игровых элементов», — сказал министр.

По словам Хайкина, покрытие на площадках делают из резиновой крошки для безопасности детей. Территории освещают уличными фонарями, огораживают забором, оснащают камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». Новые площадки представили в 12 тематиках, среди которых «ранчо», «джунгли», «море», «галактика» и другие.

В течение этого года в Подмосковье планируют установить 200 детских площадок по губернаторской программе.