Подмосковье 14 июня 2023, 14:53 Установка системы дегазации началась на бывшем мусорном полигоне в Солнечногорске

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Систему дегазации начали монтировать на бывшем мусорном полигоне в Поварове. Технический этап рекультивации свалки завершится в ноябре.

Система пассивной дегазации будет собирать и нейтрализовывать свалочный газ. Она обеспечит пожарную безопасность на бывшем мусорном полигоне. Для установки труб уже пробурили 31 скважину на глубине более 23 метров.

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«Работы по рекультивации „генеральской“ свалки начались в апреле 2022 года. В прошлом году были выполнены работы по переносу отходов с южной части свалки в зону формирования тела полигона, обустроена дренажная система отведения фильтрата в пруд-накопитель, возведена армогрунтовая стена», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Кроме того, на бывшем мусорном полигоне ведутся работы по облицовке армогрунтовой стены, бетонированию резервуарных ливневых стоков, устройству защитного экрана тела полигона.

Осенью подрядчик ООО «ОСК» завершит рекультивацию и приступит к благоустройству. Там посеют многолетние травы и построят дорогу для обслуживания системы дегазации.

Сегодня Подмосковье называют лидером России по темпам мусорной реформы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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