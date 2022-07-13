Установка новых тросовых барьеров началась на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Московской области начали устанавливать тросовые ограждения на региональных дорогах для разделения встречных потоков. В целом за текущий год в регионе установят более 45 километров тросовых ограждений.

«Приступили к установке тросовых ограждений на аварийно-опасных участках региональных дорог. Всего к осени будет смонтировано больше 45 км троса на Каширском, Волоколамском, Можайском, Старосимферопольском и Угличском шоссе. Это одна из эффективных мер для разделения транспортных потоков, так как в случае наезда „повреждение“ касается только автомобиля, а не человеческой жизни — наезды на ограждения были, а вот погибших в местах установки тросов не зафиксировано», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Как сообщает МТДИ, больше всего ограждений собираются установить в Домодедове, Ступине и Истре. В Домодедовском округе установят более 10,5 километров ограждения на 14 участках Каширского шоссе — в населенных пунктах Рождественское, Шебанцево и Растуново. Каширское шоссе также обезопасят в Ступинском округе — там установят почти 10 километров тросового ограждения. В Истринском округе обустроят более 9 км ограждения на Волоколамском шоссе.

При помощи тросового ограждения разделяются потоки движения. После его установки автомобили случайно не смогут оказаться на встречной полосе. Чаще всего такие ограждения появляются там, где регулярно происходят аварии, чтобы не происходили лобовые столкновения. Кроме того, более дисциплинированными становятся и пешеходы — они просто не могут перейти дорогу в неположенном месте.