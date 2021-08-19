Памятник первому голове установили в Егорьевске

В Егорьевске открыли памятник первому голове Никифору Бардыгину. Трехметровую бронзовую скульптуру изваял народный художник Николай Иванов. Ее установили на гранитный постамент на площади перед Собором Александра Невского, на строительство которого Бардыгин в 1874 году выделил личные деньги.

«Была очень большая проблема с его шапкой, потому что оказывается, эта шапка входила в мундир, который [он носил, так как] он имел должность, поэтому надо было с точностью дать все ордена, мы все нашли, где какой висит орден, за что, и шапка — все размеры, все это было учтено при проектировании и при лепке этого постамента», — рассказал автор скульптуры Иванов.

Правнук первого головы Егорьевска рассказал, что он сплотил вокруг себя группу инициаторов, которые и умом и деньгами помогали ему осуществлять задуманное. Благодаря Бардыгину, который руководил Егорьевском почти 30 лет, в городе появились дороги, освещение, водопровод и канализация, образование. Он также построил несколько школ.

На открытие памятника пришли десятки местных жителей. Они возложили цветы к монументу. Благочинный церковного округа протоиерей Сергей Кожевников освятил скульптуру.

Никифор Михайлович Бардыгин был крупным фабрикантом, купцом первой гильдии, общественным деятелем и меценатом. Городское хозяйство Егорьевска он принял в 1872 году в плохом состоянии. За годы руководства населенным пунктом он превратил его в один из самых благоустроенных городов центра России.