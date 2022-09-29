Дорожный знак для родителей и детей «Чмоки и поки» появился вблизи лицея в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Дорожный знак для родителей и детей «Чмоки и поки» появился вблизи лицея в Долгопрудном

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Дорожный знак с надписью «Чмоки и поки» появился рядом с физтех-лицеем имени Капицы в Долгопрудном. Идея его создания принадлежит дизайнеру Артемию Лебедеву. Знак призывает родителей, провожающих детей в школу, не задерживаться на дороге, чтобы не создавать пробки. Это важно для безопасности учащихся.

Все началось в сентябре, когда по просьбам школьников рядом с лицеем установили знак «Высадил и уехал». Но надпись вызвала общественный резонанс в социальных сетях.

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Среди тех, кто поделился мнением на этот счет, был и Артемий Лебедев.

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Меня несколько задела формулировка «Высадил и уехал». Это не совсем про детей — в приказном порядке. Тогда я придумал, что можно написать по-человечески — «Чмоки и поки» Артемий Лебедев.

Похожие знаки есть по всему миру. Их устанавливают рядом со школами, у вокзалов и аэропортов. Везде придумывают свои надписи и оформление.

На новом дорожном знаке рядом с лицеем изображен родитель, целующий и отправляющий ребенка на учебу.

Заместитель председателя правительства региона Анна Кротова отметила, что Минтранс Подмосковья открыт для актуальных идей, поэтому одобрил инициативу Артемия Лебедева.

Первый знак, установленный у лицея для безопасности учеников, вызвал резонанс. Многие отреагировали позитивно, но возникло мнение, что надпись была грубовата. Минтранс отреагировал и изготовил знак с новым дизайном Анна Кротова.

По ее словам, подобный знак может появиться и рядом с другими школами Подмосковья, если он станет популярным среди жителей.

Инициативу поддержало и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Чуткая власть — это не фигура речи. Мы всегда готовы прислушиваться к жалобам, замечаниям, пожеланиям. Особенно если это конструктивно, креативно, важно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она напомнила, что Артемий Лебедев разрабатывает логотипы для многих регионов, в том числе в сфере транспорта.

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