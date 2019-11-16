Установил мировой рекорд. Акробат из Домодедова «змейкой» прополз 66 метров
Александр Барашков из Домодедова при попытке установления рекорда Гиннеса преодолел 66 метров 24 сантиметра за 47 секунд, выполняя акробатический элемент Snake.
Всего 13 жителей Московской области попали в Книгу рекордов Гиннеса. Накануне можно было стать свидетелями 14 рекорда. Александр сделал акробатический элемент — змейка. Его задача состояла в том, чтобы пройти, как можно большее, расстояние за минуту времени. И теперь еще одного жителя области вписали в международную книгу рекордов. А произошло это на стадионе «Авангард» в Домодедове.
Но начиналось достижение не здесь. За несколько лет до нынешних событий в голове Александра родилась идея поставить рекорд, и тем самым, прославить себя и Домодедове, в котором живет. Самая громкая возможность — прокричать на весь мир. А это можно сделать с помощью известной всем книги.
Начал он, конечно, с малого — 28 ноября прошлого года занес свою победу в Книгу рекордов России. На этом Александр не успокоился, тренировки продолжил, но, так сказать, в штатном режиме. Александр рассказал, что особенно тяжело далась финишная прямая.
«Подготовка шла три месяца, мы трудились над физической подготовкой, над силовой, на взрывные упражнения, во время подготовки я получал травмы. Благодаря медицинскому персоналу мы быстро проделали процедуры и восстановились», — сказал Александр Барашков рекордсмен.
Ранее мировой рекорд принадлежал американцу — 59 метров, 1 минута, 28 секунд. Александр поставил рекорд — 66 метров 24 сантиметра за 47 секунд. Теперь видео материалы с фиксацией рекорда улетят в Великобританию на согласование.