Установил мировой рекорд. Акробат из Домодедова «змейкой» прополз 66 метров

В Домодедове рекордсмен России Александр Барашков замахнулся на Книгу рекордов Гиннесса. Как он планирует попасть в историю — расскажет телеканал «360».

Александр Барашков из Домодедова при попытке установления рекорда Гиннеса преодолел 66 метров 24 сантиметра за 47 секунд, выполняя акробатический элемент Snake.

Всего 13 жителей Московской области попали в Книгу рекордов Гиннеса. Накануне можно было стать свидетелями 14 рекорда. Александр сделал акробатический элемент — змейка. Его задача состояла в том, чтобы пройти, как можно большее, расстояние за минуту времени. И теперь еще одного жителя области вписали в международную книгу рекордов. А произошло это на стадионе «Авангард» в Домодедове.

Но начиналось достижение не здесь. За несколько лет до нынешних событий в голове Александра родилась идея поставить рекорд, и тем самым, прославить себя и Домодедове, в котором живет. Самая громкая возможность — прокричать на весь мир. А это можно сделать с помощью известной всем книги.

Начал он, конечно, с малого — 28 ноября прошлого года занес свою победу в Книгу рекордов России. На этом Александр не успокоился, тренировки продолжил, но, так сказать, в штатном режиме. Александр рассказал, что особенно тяжело далась финишная прямая.

«Подготовка шла три месяца, мы трудились над физической подготовкой, над силовой, на взрывные упражнения, во время подготовки я получал травмы. Благодаря медицинскому персоналу мы быстро проделали процедуры и восстановились», — сказал Александр Барашков рекордсмен.

Ранее мировой рекорд принадлежал американцу — 59 метров, 1 минута, 28 секунд. Александр поставил рекорд — 66 метров 24 сантиметра за 47 секунд. Теперь видео материалы с фиксацией рекорда улетят в Великобританию на согласование.