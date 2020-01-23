Усталость подмосковных водителей автобусов отследят специальными приборами

Пассажирские автобусы Солнечногорска оснастят тахографами до 1 июля текущего года. О необходимости установки таких приборов рассказали представители местного ОГИБДД.

Согласно закону, с 1 ноября 2019 года на всех автомобилях массой более 3,5 тонны должны быть установлены тахографы. Приборы фиксируют расстояние в пути, скорость движения автобуса, количество бензина в баке, время вождения и активность водителя. Таким образом, шоферы не утомляются, а значит, не засыпают за рулем.

Начальник отделения технического надзора ОГИБДД России по Солнечногорску Сергей Стрельцов отметил, что за последние 12 месяцев на территории городского округа Солнечногорск зафиксировано 88 дорожно-транспортных происшествий, шесть водителей погибли.

«Практически во всех дорожно-транспортных происшествиях фиксируется человеческий фактор. За последний год в округе совершено 27 ДТП с участием грузового и пассажирского транспорта. Поэтому контроль за режимом труда и отдыха водителя очень важен», — подчеркнул Сергей Стрельцов.

Источник фото: телеканал «360»

Местный житель Александр Сластников занимается грузоперевозками, в его автопарке несколько машин. Предприниматель соблюдает правила дорожного движения и не любит платить штрафы.

«На машину я установил тахограф месяц назад. Этот прибор измеряет сразу несколько параметров: расстояние в пути, скорость движения автомобиля, количество бензина, время вождения и активность водителя. Вся информация записывается на устройство. Это очень удобно», — сказал Александр Сластников.

Тахографы появятся на каждом рейсовом автобусе округа. Такие приборы контролируют труд и отдых водителя и тем самым помогают сократить число ДТП в Солнечногорске.