«Успокаиваться нельзя». Андрей Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как обстоят дела в Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья сейчас работают «в режиме коротких сообщений», чтобы оперативно реагировать на все вопросы. Он отметил, что в регионе зафиксировали 550 случаев заражения коронавирусом — число заболевших после введения режима самоизоляции составил 17-20%.

«Всего стационаре находится 170 человек, но и мы, и федеральный Минздрав прекрасно понимаем, что успокаиваться здесь ни в коем случае нельзя. У нас 10 всего лежит на ИВЛ, еще семь — на кислороде», — рассказал глава региона.

Он отметил, что особое внимание сейчас нужно уделять пациентам с пневмонией. В Московской области ежедневно выявляется примерно 200 человек с таким диагнозом. Очень важно, чтобы их состояние не стало тяжелым. Поэтому региону необходимо «очень внимательно и профессионально работать с тестированием на пневмонию».

Андрей Воробьев поблагодарил Роспотребнадзор за возможность делать тесты в лабораториях Подмосковья .

Представляете, еще недавно Московская область в сутки могла получать только 500 анализов — это вообще ничего. Сейчас это уже почти три тысячи, а к 15 апреля будет шесть тысяч тестов Андрей Воробьев

Он рассказал о том, как регион выполняет план полной мобилизации по койкам. Московская область должна оборудовать почти 7700 коек, причем большую часть их них необходимо снабдить кислородом и ИВЛ. Регион получил 5,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые можно направить на закупку медицинских аппаратов.

«Правительство дало возможности тратить средства на оборудование и на кислород, но эффективность работы денег была бы выше, если бы регионам разрешили тратить их на стройку и средства индивидуальной защиты — халаты, костюмы. Чтобы обустроить койку, нередко приходится проводить ремонтные работы — на них уходит примерно 50%-60% от стоимости всех затрат на одну койку», — пояснил Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин заявил, что его предложение нужно четко сформулировать — выделенные средства нельзя направлять на обычную плановую стройку. Однако предложение тратить их на покупку средств индивидуальной защиты он поддержал.

Кроме того, президент подчеркнул, что региональные доплаты врачам нельзя прекращать после того, как ввели федеральные надбавки.