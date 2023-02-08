Подмосковье 08 февраля 2023, 16:54 Успенский собор воссоздали в виртуальной реальности в Егорьевске

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Сотрудники историко-художественного музея Егорьевска воссоздали в трехмерном изображении Белый Успенский собор Пресвятой Богородицы. Теперь желающие смогут увидеть уже не существующее здание своими глазами.

Главным инициатором проекта стала работница учреждения Валерия Лобанова.

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«Однажды она увидела подобный проект, путешествуя по России <…> И подумала, что можно показать жителям тот собор, который был утрачен в 1935 году», — рассказала сотрудник музея Любовь Терпиловская.

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Над созданием макета работала компания СЕО ARCHITEQUE из Санкт-Петербурга. За основу взяли музейные фотографии. В 3D-модели исправили краеведческие данные о высоте колокольни и указали точные габариты собора. Работы продолжались три месяца.

«Мы можем покрутить и рассмотреть его со всех сторон, приблизить крышу, купола, колокола. Оценить высоту здания», —добавила Любовь Терпиловская.

Также специалисты напечатали открытки с QR-кодом. После его сканирования местные жители попадут в программу, где можно будет посмотреть собор.

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