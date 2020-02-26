Успеют все: срок подачи заявки на соципотеку для воспитателей в Подмосковье продлили

Срок подачи заявок для воспитателей Подмосковья на участие в программе «Социальная ипотека» продлен до 14 марта. Подать документы можно в Министерстве образования региона. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, всего в этом году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогических работников.

«Программа является уникальной системой льготного жилищного кредитования, которая рассчитана на привлечение и закрепление в регионе лучших специалистов. Эта мера поддержки действительно эффективна, и мы с 2016 года успешно ее реализуем. Условия очень удобные: педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту. Все остальное оплачивает регион. Всем кандидатам следует поспешить с подачей документов, желающих довольно много», — отметила Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

Также подать заявки на участие в программе «Социальная ипотека» могут молодые ученые и молодые специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Подмосковья.