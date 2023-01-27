Подмосковье 27 января 2023, 13:33 Успехи Подмосковья в переработке мусора высоко оценили на совещании в РАНХиГС

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Круглый стол на тему образования и технологий прошел в РАНХиГС. Его организовали партнеры Министерства ЖКХ Подмосковья Всероссийское общество охраны природы. Мероприятие приурочили ко Дню российской науки.

Участники встречи обсудили роль науки и образования в развитии экономики. Одной из тем стала экология и развитие технологий в климатической повестке. По словам председателя всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова, сейчас профильная наука должна быть в приоритете, потому что тема экологии важна в современном мире.

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На мероприятии затронули тему финансирования в достижении целей участников ООН до 2030 года. Среди них есть те, что касаются экологии: чистая вода, борьба с изменением климата, сохранение экосистем и другие. Так, в Подмосковье с 2019 года проходит мусорная реформа, которая позволяет достичь эти цели в рамках региона. Глава МинЖКХ Антон Велиховский напомнил, что сейчас в области закрыли все 39 полигонов старого образца, часть из них успешно рекультивировали. Кроме того, все отходы в Подмосковье направляют в комплексы переработки.

«Следующий наш шаг — это дальнейшее развитие экономики замкнутого цикла и создание отрасли углубленной переработки отходов, что в перспективе приведет к значительному снижению захораниваемых хвостов», — заявил он.

Министр добавил, что в прошлом году в регионе началось строительство комплекса переработки пластика мощностью в 60 тысяч тонн в год. Его планируют открыть к концу года. Также в этом году завершится строительство завода по переработке вторичных полимеров на 108 тысяч тонн в год. Из вторсырья будут производить уличную мебель, песочницы, бордюры и многое другое.

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