Успехи химкинских спортсменов обсудили на совещании с главой округа

Последние успехи спортсменов из Химок, а также готовность спортивных школ к новому сезону обсудили на собрании под руководством главы округа Дмитрия Волошина. Он отметил, что Химки остаются городом спорта, и нужно улучшать соответствующую инфраструктуру.

«Химки — город спорта. Важно модернизировать и улучшать спортивную инфраструктуру в округе, чтобы у наших детей были все возможности для комфортных тренировок. У нас есть амбициозные планы по дальнейшему развитию детского спорта, мы готовы в этом направлении двигаться», — отметил Дмитрий Волошин.

На текущий момент на территории Химок работают 9 спортивных школ, 2 спортклуба и один физкультурно-спортивный клуб для инвалидов. Кроме того, футбольный клуб «Химки» представляет Московскую область в высшем дивизионе России — Российской Премьер-Лиге.

Спортивные заведения округа посещают порядка 5 тысяч любителей здорового образа жизни, они занимаются 42 видами спорта. 11 из этих дисциплин подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За спортивный сезон 2021–2022 годов химчане выиграли 1774 медали разных достоинств. Заслуживают отдельного внимания спортсмены, представляющие на международной арене не только Химки и Подмосковье, но и Россию. Всего за год они выиграли 27 медалей разного достоинства на мировых соревнованиях.

На развитие спортивных школ Химок в 2022 году выделено более 357 миллионов рублей. Например, укладываются новые покрытия на нескольких стадионах, проводятся работы по реконструкции в спортивном комплексе «Родина».

Отметим, что в Химках возродилась студенческая команда по хоккею университета РМАТ. Учащиеся образовательного учреждения уже отрабатывают слаженность игры, силу и точность бросков на тренировках.