Подмосковье 29 января 2024, 10:27 Услугу регистрации коллективных договоров обновили в Подмосковье Unsplash

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Регистрацию коллективных договоров упростили на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Там появились автоматические подсказки.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, подсказки помогут прикрепить к заявлению необходимые документы.

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«В прошлом году мы обновили 249 услуг на региональном портале. В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается», — сказала она.

Коллективный договор содержит данные об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов сотрудников. С его помощью работодатель может привлечь специалистов и улучшить их условия труда.

Ведомство рассматривает заявления в течение 15 рабочих дней и отправляет результат в личный кабинет.

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