Подмосковье 05 июня 2023, 11:18 Услугу размещения фуд-траков упростили в Подмосковье

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Услугу включения мест под размещение мобильных торговых объектов оптимизировали в Подмосковье. Теперь предприниматели смогут проще предложить новое место для тележек или фуд-траков.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, теперь сервис будет автоматически заполнять данные о координатах места и кадастровом номере участка.

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«При подаче онлайн-заявления нужно просто выбрать точку на интерактивной карте. Далее сервис автоматически заполнит данные о GPS-координатах места, кадастровом номере земельного участка и виде разрешенного использования. Кроме того, „умный“ сервис препятствует выбору места на землях частной собственности», — сказала она.

Мобильные торговые объекты — это тележки для продажи мороженого, кофе, хот-догов и другой продукции. Их размещают по утвержденной схеме. Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. При положительном решении новое место включают схему размещения нестационарных торговых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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